Дочери Семака заразились коронавирусом

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14 Ноября 2020, 12:34,
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У дочерей главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака выявлен коронавирус. Об этом посредством своего «Инстаграма» сообщила Анна Семак, которая является женой наставника «сине-бело-голубых».
«У меня дважды отрицательный тест, при этом сильная головная боль и слабость. У девочек положительный результат анализа, высокая температура, кашель и потеря обоняния», - гласит сообщение женщины в социальной сети.
В чемпионате России сейчас перерыв из-за матчей национальной сборной в Лиге наций. «Зенит» набрал 30 очков после 14 туров и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Семака проведут на выезде против «Ахмата». Встреча пройдет в Грозном 21-го ноября.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сергей Семак