«Локомотив» предлагал 12 млн евро за защитника «Страсбурга»

Защитник «Страсбурга» Мохамед Симакан имел вариант продолжения карьеры в чемпионате России, об этом информирует издание Le10sport.

По данным источника, подписать 20-летнего футболиста хотел московский «Локомотив». «Железнодорожники» предлагали за игрока 12 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов. Однако французский клуб отказался продавать Симакана, поскольку хотел выручить за него 15 миллионов единым платежом.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона издание L'Equipe включило футболиста в символическую сборную Лиги 1. В нынешней кампании на счету защитника десять сыгранных матчей и одна результативная передача.