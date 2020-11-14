Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Локомотив» предлагал 12 млн евро за защитника «Страсбурга»

14 Ноября 2020, 11:05,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Страсбурга» Мохамед Симакан имел вариант продолжения карьеры в чемпионате России, об этом информирует издание Le10sport.

По данным источника, подписать 20-летнего футболиста хотел московский «Локомотив». «Железнодорожники» предлагали за игрока 12 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов. Однако французский клуб отказался продавать Симакана, поскольку хотел выручить за него 15 миллионов единым платежом.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона издание L'Equipe включило футболиста в символическую сборную Лиги 1. В нынешней кампании на счету защитника десять сыгранных матчей и одна результативная передача.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Мохамед Симакан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты