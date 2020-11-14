Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Быстров - о шантаже Дзюбы: «Слишком много просили, нужно было поменьше просить»

14 Ноября 2020, 10:49,

LiveSport.Ru

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался о скандале вокруг нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Ранее стало известно, что у форварда вымогали большую сумму денег за то, чтобы не публиковать в сети интимное видео с его участием.

«Если просили, то слишком много просили, нужно было поменьше просить. Что делать в такой ситуации? Видео не посылать куда не надо и не хранить в телефоне», - заявил Быстров.

Шантажистка требовала у Дзюбы пять миллионов долларов за компромат. Футболист отказался платить, поскольку не получил дальнейших гарантий.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Владимир Быстров
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ILLNAT
14 Ноября 2020, 12:31

А у Вовы на Дзюбу зуб-в свое время тот у него барсетку подрезал)

0
andi
14 Ноября 2020, 11:58

Вова! Скорее всего Артемки надо меньше рукопрекладством заниматься.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты