Быстров - о шантаже Дзюбы: «Слишком много просили, нужно было поменьше просить»

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14 Ноября 2020, 10:49,
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался о скандале вокруг нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
Ранее стало известно, что у форварда вымогали большую сумму денег за то, чтобы не публиковать в сети интимное видео с его участием.
«Если просили, то слишком много просили, нужно было поменьше просить. Что делать в такой ситуации? Видео не посылать куда не надо и не хранить в телефоне», - заявил Быстров.
Шантажистка требовала у Дзюбы пять миллионов долларов за компромат. Футболист отказался платить, поскольку не получил дальнейших гарантий.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Владимир Быстров
А у Вовы на Дзюбу зуб-в свое время тот у него барсетку подрезал)
Вова! Скорее всего Артемки надо меньше рукопрекладством заниматься.