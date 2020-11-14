Быстров - о шантаже Дзюбы: «Слишком много просили, нужно было поменьше просить»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ» высказался о скандале вокруг нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Ранее стало известно, что у форварда вымогали большую сумму денег за то, чтобы не публиковать в сети интимное видео с его участием.

«Если просили, то слишком много просили, нужно было поменьше просить. Что делать в такой ситуации? Видео не посылать куда не надо и не хранить в телефоне», - заявил Быстров.

Шантажистка требовала у Дзюбы пять миллионов долларов за компромат. Футболист отказался платить, поскольку не получил дальнейших гарантий.