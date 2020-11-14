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Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заболел коронавирусом

14 Ноября 2020, 09:41,

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Хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной команды Южной Кореи. Об этом информирует издание Yonhap.

Согласно данным источника, кроме футболиста «Рубина», инфекцию подхватили еще три игрока южнокорейской сборной: Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»).

Сборная Южной Кореи сейчас ведет подготовку к товарищеским матчам с Мексикой (14 ноября) и Катаром (17 ноября). Зараженные пока не имеют симптомов. Остальные футболисты и представители национальной команды пройдут повторное тестирование сегодня, 14-го ноября.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Хван Ин Бом
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