Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом заболел коронавирусом

Хавбек казанского «Рубина» Хван Ин Бом сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении национальной команды Южной Кореи. Об этом информирует издание Yonhap.

Согласно данным источника, кроме футболиста «Рубина», инфекцию подхватили еще три игрока южнокорейской сборной: Чо Хен У («Ульсан Хендэ»), Квон Чхан Хун («Фрайбург») и Ли Дон Жун («Пусан Ай Парк»).

Сборная Южной Кореи сейчас ведет подготовку к товарищеским матчам с Мексикой (14 ноября) и Катаром (17 ноября). Зараженные пока не имеют симптомов. Остальные футболисты и представители национальной команды пройдут повторное тестирование сегодня, 14-го ноября.