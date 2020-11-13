Лобановский бы так не поступил с Дзюбой - Орлов

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13 Ноября 2020, 20:45,
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Российский спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов дал свою оценку отстранению от игр за сборную Артёма Дзюбы Станиславом Черчесовым.
На своём ютуб-канале Орлов пожаловался на его решение, заявив, что оно заведомо неверное. Кроме того, Орлов парировал к футбольным авторитетам, таким как Лобановский и Бесков, заявив, что эти футбольные гении никогда бы не отстранили такого футболиста, как Дзюба.
«Поторопился Черчесов. Думаю, Лобановский и Бесков так бы никогда не поступили. Наоборот нужно, чтобы человек занимался своим делом», - сказал Орлов.
Орлов добавил, что максимальная санкция, которой должен был быть наказан Дзюба – это лишение капитанской повязки.
Напомним, что Артём Дзюба был отстранён от игр за сборную России, а в «Зените» лишился капитанской повязки из-за скандала с опубликованными видеозаписями, на которых нападающий занимается самоудовлетворением.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Геннадий Орлов
Конечно, эти футбольные гении никогда бы не отстранили дзюбу. Как можно отстранить того, кого бы не было даже на горизонте при них.
Ну зачем приплетать к этой грязи достойных людей , Бескова , и особенно Лобановского , разве у Лобановского мог играть в составе такой бестолковый игрок как Дзюба ?? я не про его увлечения вне футбола , вспомните КАКИЕ игроки играли у Лобановского , это даже не то что не уважительно , я бы сказал святотатство .
Совершенно согласен!!!
Лобановский Дзюбу и не подумал бы вызывать в сборную. К тому же сборная при Лобановском с Молдовами и Сан Маринами не играла.
Черчесов - чистоплюй... Ему главное-угодить начальству.. И чтоб не было никакого шума...