Лобановский бы так не поступил с Дзюбой - Орлов

Российский спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов дал свою оценку отстранению от игр за сборную Артёма Дзюбы Станиславом Черчесовым.

На своём ютуб-канале Орлов пожаловался на его решение, заявив, что оно заведомо неверное. Кроме того, Орлов парировал к футбольным авторитетам, таким как Лобановский и Бесков, заявив, что эти футбольные гении никогда бы не отстранили такого футболиста, как Дзюба.

«Поторопился Черчесов. Думаю, Лобановский и Бесков так бы никогда не поступили. Наоборот нужно, чтобы человек занимался своим делом», - сказал Орлов.

Орлов добавил, что максимальная санкция, которой должен был быть наказан Дзюба – это лишение капитанской повязки.

Напомним, что Артём Дзюба был отстранён от игр за сборную России, а в «Зените» лишился капитанской повязки из-за скандала с опубликованными видеозаписями, на которых нападающий занимается самоудовлетворением.

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