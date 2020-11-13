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Лобановский бы так не поступил с Дзюбой - Орлов

13 Ноября 2020, 20:45,

twitter.com

Российский спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов дал свою оценку отстранению от игр за сборную Артёма Дзюбы Станиславом Черчесовым.

На своём ютуб-канале Орлов пожаловался на его решение, заявив, что оно заведомо неверное. Кроме того, Орлов парировал к футбольным авторитетам, таким как Лобановский и Бесков, заявив, что эти футбольные гении никогда бы не отстранили такого футболиста, как Дзюба.

«Поторопился Черчесов. Думаю, Лобановский и Бесков так бы никогда не поступили. Наоборот нужно, чтобы человек занимался своим делом», - сказал Орлов.

Орлов добавил, что максимальная санкция, которой должен был быть наказан Дзюба – это лишение капитанской повязки.

Напомним, что Артём Дзюба был отстранён от игр за сборную России, а в «Зените» лишился капитанской повязки из-за скандала с опубликованными видеозаписями, на которых нападающий занимается самоудовлетворением.

★ Все новости про скандал с Артёмом Дзюбой.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Геннадий Орлов
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Комментарии (5)
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0
Ajax Amsterdam
13 Ноября 2020, 22:58

Конечно, эти футбольные гении никогда бы не отстранили дзюбу. Как можно отстранить того, кого бы не было даже на горизонте при них.

1
ARTUR
13 Ноября 2020, 22:10

Ну зачем приплетать к этой грязи достойных людей , Бескова , и особенно Лобановского , разве у Лобановского мог играть в составе такой бестолковый игрок как Дзюба ?? я не про его увлечения вне футбола , вспомните КАКИЕ игроки играли у Лобановского , это даже не то что не уважительно , я бы сказал святотатство .

0
Deda
13 Ноября 2020, 22:47

Совершенно согласен!!!

1
Кар Карыч
13 Ноября 2020, 21:58

Лобановский Дзюбу и не подумал бы вызывать в сборную. К тому же сборная при Лобановском с Молдовами и Сан Маринами не играла.

0
Онт
13 Ноября 2020, 21:45

Черчесов - чистоплюй... Ему главное-угодить начальству.. И чтоб не было никакого шума...

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