Семак: «Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха»

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13 Ноября 2020, 16:54,
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возобновлении тренировок клуба.
«Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха и завтра он начинает тренироваться вместе со всеми. Малкома планомерно вводим его в общую группу», - цитирует Семака пресс-служба клуба.
В субботу, 21 ноября, «Зениту» предстоит сыграть на выезде против «Ахмата», начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
Отметим, что в период с 21 ноября по 16 декабря «Зенит» сыграет восемь матчей, четыре из которых питерцы проведут на выезде.
После четырнадцати туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак, Малком