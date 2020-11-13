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Боярский: «Сборной не хватило Дзюбы»

13 Ноября 2020, 15:57,

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Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что сборной России в матче против Молдовы (0:0) не хватило нападающего питерцев Артёма Дзюбы.

«Сборная сыграла очень плохо, там его не хватало. Артем — это энергетический капитал нашей команды. Он старший, все его слушаются, и он заводной мужик», - цитирует Боярского sport24.

Напомним, что капитан сборной России был исключен из заявки национальной команды после того, как в сеть попало скандальное видео с его участием. На следующий день, после этого инцидента, Дзюба провёл прекрасный матч против «Краснодара» (3:1), отметившись забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Артём Дзюба, Михаил Боярский
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