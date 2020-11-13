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Мещеряков не собирается уходить из «Локомотива»

13 Ноября 2020, 15:34,

Евро-Футбол.Ру

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что он может покинуть «РЖД» и клуб в ближайшее время.

В беседе с журналистом Иваном Карповым Мещеряков заявил, что он продолжит работать как в «РЖД», так и в «Локомотиве». При этом он отметил, что сейчас в «Локомотиве» действует эффективно выстроенная система.

Ранее в телеграм-канале Vgudok появилась информация о том, что Анатолий Мещеряков уходит из «РЖД» и будет работать в другом месте.

Напомним, что часть болельщиков «Локомотива» уже не первый месяц требует отставки Мещерякова, а также президента клуба Василия Кикнадзе.
Евро-Футбол.Ру Максим Малюков
Теги: Локомотив Москва, Анатолий Мещеряков
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