Мещеряков не собирается уходить из «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о том, что он может покинуть «РЖД» и клуб в ближайшее время.

В беседе с журналистом Иваном Карповым Мещеряков заявил, что он продолжит работать как в «РЖД», так и в «Локомотиве». При этом он отметил, что сейчас в «Локомотиве» действует эффективно выстроенная система.

Ранее в телеграм-канале Vgudok появилась информация о том, что Анатолий Мещеряков уходит из «РЖД» и будет работать в другом месте.

Напомним, что часть болельщиков «Локомотива» уже не первый месяц требует отставки Мещерякова, а также президента клуба Василия Кикнадзе.