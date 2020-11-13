Губерниев: «Верните капитана Дзюбу в сборную России»

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13 Ноября 2020, 13:35,
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что форварда сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу шантажировали.
«Я об этом и говорил! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня. И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в Зените», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».
Ранее стало известно, что у 32-летнего футболиста вымогали пять миллионов долларов за компромат. Артём отказался платить такую сумму, поскольку не получил дальнейших гарантий. После этого в сети был опубликован видеоролик интимного характера с участием Дзюбы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Дмитрий Губерниев
Дзюба,об тебя федерация футбола обтёрла ноги и ты вернёшся в сборную?Надеюсь что ты умный!