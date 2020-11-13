Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Губерниев: «Верните капитана Дзюбу в сборную России»

13 Ноября 2020, 13:35,

Depositphotos

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что форварда сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу шантажировали.

«Я об этом и говорил! Верните капитана Дзюбу в сборную и отстаньте от парня. И неплохо бы вернуть Дзюбе капитанскую повязку в Зените», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».

Ранее стало известно, что у 32-летнего футболиста вымогали пять миллионов долларов за компромат. Артём отказался платить такую сумму, поскольку не получил дальнейших гарантий. После этого в сети был опубликован видеоролик интимного характера с участием Дзюбы.

Все новости про скандал с Артёмом Дзюбой.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Дмитрий Губерниев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Aleksandr Aleksandr
13 Ноября 2020, 15:42

Дзюба,об тебя федерация футбола обтёрла ноги и ты вернёшся в сборную?Надеюсь что ты умный!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала