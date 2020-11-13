Экс-футболист «Рубина» получил 12 лет тюрьмы за организацию финансовой пирамиды

Бывший футболист Сергей Харламов, известный в России по выступлениям за казанский «Рубин», приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом рапортует издание «Спорт Бизнес Online».

Экс-капитан казанского клуба был наказан по делу о создании финансовой пирамиды и мошенничестве.

Харламов являлся одним из руководителей кредитно-потребительского кооператива «РОСТ», появившегося в Казани семь лет назад. Суд признал организацию финансовой пирамидой, от которой пострадало более трех тысяч человек. Ущерб составил порядка 1,4 миллиарда рублей.

Харламов играл за «Рубин» с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год.