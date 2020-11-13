Названа сумма, которую вымогали у Дзюбы за интимное видео

У нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы вымогали солидную сумму денег за то, чтобы не публиковать в сети интимное видео с его участием. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно данным источника, шантажистка требовала у футболиста пять миллионов долларов за компромат. Дзюба отказался платить такую огромную сумму, поскольку не получил дальнейших гарантий. Отмечается, что злоумышленницу уже вычислили правоохранительные органы.

На прошлых выходных в сети был опубликован видеоролик интимного характера с участием Дзюбы. Из-за громкого скандала форвард лишился капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов в сборную России.

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