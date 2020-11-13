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Названа сумма, которую вымогали у Дзюбы за интимное видео

13 Ноября 2020, 12:31,

LiveSport.Ru

У нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы вымогали солидную сумму денег за то, чтобы не публиковать в сети интимное видео с его участием. Об этом сообщает «Фонтанка».

Согласно данным источника, шантажистка требовала у футболиста пять миллионов долларов за компромат. Дзюба отказался платить такую огромную сумму, поскольку не получил дальнейших гарантий. Отмечается, что злоумышленницу уже вычислили правоохранительные органы.

На прошлых выходных в сети был опубликован видеоролик интимного характера с участием Дзюбы. Из-за громкого скандала форвард лишился капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов в сборную России.

Все новости про скандал с Артёмом Дзюбой.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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0
Zenituwka
13 Ноября 2020, 13:07

Как я и говорил, это только дело времени.

1
bowman
13 Ноября 2020, 12:57

Если у Дзюбы есть доказательства шантажа, то эту особу могут в легкую закрыть. Онанизм это не то ради чего Дзюба будет платить такие деньги))) Я смотрю у той особы не очень с головой.

1
White_Shark
13 Ноября 2020, 12:53

5 лямов зеленых? А у неё рот не разорвёт?)
Отвратно, что довольно многие наживаются на вымогательствах, будь то интимные видео или просто угроза заявление об изнасиловании, например. Негодяи жируют, нормальные люди, не сделавшие ничего плохого, осуждены и опозорены. Вопрос - каким цензурным словом назвать тех, кто в данной ситуации поддерживает первых?..

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