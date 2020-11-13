Радимов - о словах Орлова про «Спартак»: «Мэтр знает, что говорит»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в данный момент наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов отреагировал на слова Геннадия Орлова в отношении московского «Спартака». Ранее комментатор заявил, что для «красно-белых» будет прогрессом, если они финишируют в РПЛ на шестом месте.

«Мэтр знает, что говорит», - гласит сообщение Радимова в «Твиттере».

В сезоне-2019/2020 чемпионата России «Спартак» финишировал на седьмом месте. В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Доменико Тедеско набрали 28 баллов после 14 туров и занимают третью строчку в таблице.