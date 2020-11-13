Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Радимов - о словах Орлова про «Спартак»: «Мэтр знает, что говорит»

13 Ноября 2020, 11:09,

twitter.com

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в данный момент наставник второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов отреагировал на слова Геннадия Орлова в отношении московского «Спартака». Ранее комментатор заявил, что для «красно-белых» будет прогрессом, если они финишируют в РПЛ на шестом месте.

 «Мэтр знает, что говорит», - гласит сообщение Радимова в «Твиттере».

В сезоне-2019/2020 чемпионата России «Спартак» финишировал на седьмом месте. В нынешнем розыгрыше турнира подопечные Доменико Тедеско набрали 28 баллов после 14 туров и занимают третью строчку в таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Геннадий Орлов, Владислав Радимов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала