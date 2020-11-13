Защитник «Риу Аве» отказался от трансфера в российский топ-клуб

Президент «Риу Аве» Антонио Силва заявил, что защитник команды Матеус Рейс получил выгодное предложение от российского клуба, но решил отказаться от такого варианта продолжения карьеры.

«От российского топ-клуба поступило предложение Реусу. Они были готовы увеличить его заработную плату в два раза. Изначально Матеус согласился, однако буквально на следующий день отверг предложение», - передает слова руководителя издание A Bola.

Реус защищает цвета португальского коллектива с 2018-го года. В составе «Риу Аве» Матеус сыграл 66 поединков, в которых забил один мяч и отдал 11 голевых передач. Его трудовой договор с португальским клубом рассчитан до середины 2021-го года.