Пилоты авиакомпании «Победа» специфически поддержали Дзюбу

Сотрудники российской авиакомпании «Победа» специфически поддержали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, который попал в сексуальный скандал.

Так, согласно сообщению авторов идеи, они решили поддержать Дзюбу, которого затравили в сети, спроецировав во время полёта траекторию движения в виде фаллического элемента.

«Капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», - заявила пресс-служба авиакомпании на запрос издания Москва24.

Напомним, что 7 ноября в сети появилось интимное видео Артёма Дзюбы, который занимался самоудовлетворением по видеосвязи.

Из-за этого игрок лишился своего статуса в сборной России и «Зените», а также подвергся массовой травле в интернете.

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