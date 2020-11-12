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Пилоты авиакомпании «Победа» специфически поддержали Дзюбу

12 Ноября 2020, 23:54,

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Сотрудники российской авиакомпании «Победа» специфически поддержали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, который попал в сексуальный скандал.

Так, согласно сообщению авторов идеи, они решили поддержать Дзюбу, которого затравили в сети, спроецировав во время полёта траекторию движения в виде фаллического элемента.

«Капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», - заявила пресс-служба авиакомпании на запрос издания Москва24.

Напомним, что 7 ноября в сети появилось интимное видео Артёма Дзюбы, который занимался самоудовлетворением по видеосвязи.

Из-за этого игрок лишился своего статуса в сборной России и «Зените», а также подвергся массовой травле в интернете.

★ Все новости про скандал с Артёмом Дзюбой.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Артём Дзюба, Скандал
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Комментарии (1)
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0
акимов камил
13 Ноября 2020, 03:35

Все друзья по несчастью солидарны с Дзюбой!

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