Пилоты авиакомпании «Победа» специфически поддержали Дзюбу

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12 Ноября 2020, 23:54,
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Сотрудники российской авиакомпании «Победа» специфически поддержали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, который попал в сексуальный скандал.
Так, согласно сообщению авторов идеи, они решили поддержать Дзюбу, которого затравили в сети, спроецировав во время полёта траекторию движения в виде фаллического элемента.
«Капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артёму Дзюбе и показали свое отношение к его травле», - заявила пресс-служба авиакомпании на запрос издания Москва24.
Напомним, что 7 ноября в сети появилось интимное видео Артёма Дзюбы, который занимался самоудовлетворением по видеосвязи.
Из-за этого игрок лишился своего статуса в сборной России и «Зените», а также подвергся массовой травле в интернете.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Артём Дзюба, Скандал
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