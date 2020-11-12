Судья Вилков отстранён от работы до конца года, дисквалификацию Безбородова отменили

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12 Ноября 2020, 20:30,
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РФС принял решение отстранить Михаила Вилкова от судейской работы.
Пресс-служба РФС сообщила официальное решение по прецеденту исключения Вилкова из перечня арбитров в матчах Кубка России и РПЛ до конца 2020 года:
«Исключить по 31 декабря 2020 года Вилкова Михаила», - сообщил официальный сайт Футбольного союза.
Кроме того, РФС согласовало решение отменить судейскую дисквалификацию Владислава Безбородова.
Напомним, что после скандальных решений Вилкова в поединке «Краснодар» - «Рубин», который закончился со счётом 3:1, казанский клуб подал иск на действия судьи в КДК. По их мнению, Вилков нарушил регламент использования системы VAR.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Кдк Рфс, Михаил Вилков, Владислав Безбородов