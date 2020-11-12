Судья Вилков отстранён от работы до конца года, дисквалификацию Безбородова отменили

РФС принял решение отстранить Михаила Вилкова от судейской работы.

Пресс-служба РФС сообщила официальное решение по прецеденту исключения Вилкова из перечня арбитров в матчах Кубка России и РПЛ до конца 2020 года:

«Исключить по 31 декабря 2020 года Вилкова Михаила», - сообщил официальный сайт Футбольного союза.

Кроме того, РФС согласовало решение отменить судейскую дисквалификацию Владислава Безбородова.

Напомним, что после скандальных решений Вилкова в поединке «Краснодар» - «Рубин», который закончился со счётом 3:1, казанский клуб подал иск на действия судьи в КДК. По их мнению, Вилков нарушил регламент использования системы VAR.