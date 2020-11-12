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​Динамовец Терехов избежал перелома

12 Ноября 2020, 18:25,

Динамо Москва

Форвард московского «Динамо» Антон Терехов избежал перелома. Об этом сообщает журналист Константин Алексеев в своём Telegram-канале «Alexeev ньюс». В последнем матче чемпионата России против «Локомотива» 22-летний футболист получил удар локтем в нос и был заменён.

В сезоне 2020/2021 Терехов провёл за «Динамо» семь матчей. В них нападающий отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами на партнёров.

Напомним, «Динамо» в дерби с «Локомотивом» отпраздновало крупную победу с результатом 5:1. Команда Сандро Шварца располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги после четырнадцати туров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Антон Терехов
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