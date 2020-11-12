Журналист продаёт бутсы Соболева, чтобы спасти болельщика, которому грозит 15 лет тюрьмы

Журналист Дмитрий Егоров выставил на аукцион бутсы форварда «Спартака» и сборной России Александра Соболева. Начальная цена – 10 тысяч рублей.

Егоров хочет собрать деньги, чтобы помочь семье фаната «Спартака» Павла Косова оплатить адвоката для продолжающегося судебного процесса во Франции. Речь идёт о драке с английскими болельщиками во время чемпионата Европы 2016 года.

Косову грозит 15 лет тюрьмы по статье за умышленное покушение на убийство с использованием оружия. Егоров отмечает, что в той ситуации у фаната и его друга, который тоже является фигурантом дела, не было ни оружия, ни умысла.