​Мурило вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Локомотива» Мурило получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter.

23-летний Мурило в сезоне 2020/2021 провёл за «Локомотив» восемнадцать матчей в различных соревнованиях и даже забил один гол.

Напомним, что Мурило стал игроком «Локомотива» летом 2019 года, когда главным тренером команды был Юрий Сёмин. Опытный тренер был недоволен этим трансфером, поскольку сделка, судя по всему, не была с ним согласовала.

Мурило выступает на позиции центрального защитника, но может также сыграть в опорной зоне.