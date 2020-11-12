Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Мурило вызвали в олимпийскую сборную Бразилии

12 Ноября 2020, 15:46,

Global Look Press

Защитник «Локомотива» Мурило получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба в Twitter.

23-летний Мурило в сезоне 2020/2021 провёл за «Локомотив» восемнадцать матчей в различных соревнованиях и даже забил один гол.

Напомним, что Мурило стал игроком «Локомотива» летом 2019 года, когда главным тренером команды был Юрий Сёмин. Опытный тренер был недоволен этим трансфером, поскольку сделка, судя по всему, не была с ним согласовала.

Мурило выступает на позиции центрального защитника, но может также сыграть в опорной зоне.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Серкейра Мурило, Олимпийская сборная Бразилии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала