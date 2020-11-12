​Орлов: «Если «Спартак» займёт шестое место в РПЛ, это будет прогресс»

Известный комментатор Геннадий Орлов, который поддерживает «Зенит», высказался по поводу «Спартака» и его результатов в этом сезоне.

«Почему «Спартак» не блещет? У них третье место! В прошлом сезоне они были седьмыми, значит если они займут шестое место, это будет прогресс.

Я издеваюсь? Это цифры, факты (улыбается)», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Спартак» шёл на первом месте в Премьер-лиге России, но в двух последних турах команда Доменико Тедеско набрала лишь один балл и опустилась на третью строчку. Выше «красно-белых» идут ЦСКА и «Зенит».