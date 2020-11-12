​Орлов: «Если «Спартак» займёт шестое место в РПЛ, это будет прогресс»

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12 Ноября 2020, 15:40,
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Известный комментатор Геннадий Орлов, который поддерживает «Зенит», высказался по поводу «Спартака» и его результатов в этом сезоне.
«Почему «Спартак» не блещет? У них третье место! В прошлом сезоне они были седьмыми, значит если они займут шестое место, это будет прогресс.
Я издеваюсь? Это цифры, факты (улыбается)», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Спартак» шёл на первом месте в Премьер-лиге России, но в двух последних турах команда Доменико Тедеско набрала лишь один балл и опустилась на третью строчку. Выше «красно-белых» идут ЦСКА и «Зенит».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Геннадий Орлов
А если зенид займёт последнее место в своей группе ЛЧ, это будет приятная традиция!
Так нет смысла биться за евро кубки!? Результат предсказуемый, об этом говорят даже болельщики Спартака. Федун поставил задачу клубу стать крепким середняком!
Хорошо потролил Сергеич кб. Зачет.
мда, при всём уважении конечно, с кукушкой надо дружить) тогда про зенит можно сказать - в том году 4 место в ЛЧ, в этом тоже 4 место в ЛЧ - стабильность)))