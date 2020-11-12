Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Орлов: «Если «Спартак» займёт шестое место в РПЛ, это будет прогресс»

12 Ноября 2020, 15:40,

twitter.com

Известный комментатор Геннадий Орлов, который поддерживает «Зенит», высказался по поводу «Спартака» и его результатов в этом сезоне.

«Почему «Спартак» не блещет? У них третье место! В прошлом сезоне они были седьмыми, значит если они займут шестое место, это будет прогресс.

Я издеваюсь? Это цифры, факты (улыбается)», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Спартак» шёл на первом месте в Премьер-лиге России, но в двух последних турах команда Доменико Тедеско набрала лишь один балл и опустилась на третью строчку. Выше «красно-белых» идут ЦСКА и «Зенит».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Геннадий Орлов
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Комментарии (4)
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2
Bourgignon Alex
12 Ноября 2020, 19:58

А если зенид займёт последнее место в своей группе ЛЧ, это будет приятная традиция!

2
SANDR-GREEN
12 Ноября 2020, 17:29

Так нет смысла биться за евро кубки!? Результат предсказуемый, об этом говорят даже болельщики Спартака. Федун поставил задачу клубу стать крепким середняком!

3
jUMPER
12 Ноября 2020, 17:21

Хорошо потролил Сергеич кб. Зачет.

3
spartakUEFA
12 Ноября 2020, 16:58

мда, при всём уважении конечно, с кукушкой надо дружить) тогда про зенит можно сказать - в том году 4 место в ЛЧ, в этом тоже 4 место в ЛЧ - стабильность)))

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