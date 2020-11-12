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Митинг в поддержку Дзюбы разогнали, девушкам не заплатили

12 Ноября 2020, 15:31,

Евро-Футбол.Ру

Стали известны подробности акции в поддержку форварда «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, проходящей в Москве в четверг. Ранее сообщалось, что девушкам за участие в этой акции должны заплатить по тысяче рублей.

Как сообщает Telegram-канал «У Кузьмича», одна из организаторов митинга на месте Елена рассказала, что акция была заказана и оплачена главой «Первой женской академии» с целью пропиариться на этой теме и привлечь внимание к своей организации.

Отмечается, что девушкам за участие в акции не заплатили, поскольку после вмешательства полицейских митинг был разогнан.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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