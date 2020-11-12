​Орлов видит в появлении скандального ролика с Дзюбой «краснодарский след»

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12 Ноября 2020, 15:26,
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Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался по поводу появления в сети скандального ролика с Артёмом Дзюбой.
«Если человек нарушил закон, он должен нести ответственность. А если закон не нарушен – замолчали и всё. Зачем нам опускаться до этих роликов? Мало ли кто что опубликует.
Другой вопрос, почему этот ролик появился перед матчем против «Краснодара». Значит, здесь есть какой-то краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это болельщики всё делают. Зачем нам обращать на это внимание, давайте лучше говорить о футбольном мастерстве», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Геннадий Орлов
Ну да в том матче он мастерски исполнил 11 метровый...