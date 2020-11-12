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​Орлов видит в появлении скандального ролика с Дзюбой «краснодарский след»

12 Ноября 2020, 15:26,

twitter.com

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался по поводу появления в сети скандального ролика с Артёмом Дзюбой.

«Если человек нарушил закон, он должен нести ответственность. А если закон не нарушен – замолчали и всё. Зачем нам опускаться до этих роликов? Мало ли кто что опубликует.

Другой вопрос, почему этот ролик появился перед матчем против «Краснодара». Значит, здесь есть какой-то краснодарский след. Не клуба, а болельщиков. Это болельщики всё делают. Зачем нам обращать на это внимание, давайте лучше говорить о футбольном мастерстве», - сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Геннадий Орлов
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Комментарии (1)
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wertygaz
12 Ноября 2020, 20:48

Ну да в том матче он мастерски исполнил 11 метровый...

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