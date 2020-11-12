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​Акция в поддержку Дзюбы девушками оказалась проплаченной

12 Ноября 2020, 14:59,

Евро-Футбол.Ру

В Москве в пятницу проходит акция в поддержку форварда сборной России Артём Дзюбы, угодившего в скандал. На прошлой неделе в сети оказались фото и видео непристойного содержания с известным футболистом.

Судя по всему, акция в поддержку Дзюбы оказалась проплаченной. В сети можно найти объявление, в котором указано, что каждая участница получит по тысяче рублей за четыре проведённых часа.

На акции можно увидеть плакаты с надписями «Не стыдно» и «Все делают это».

Добавим, что Артём Дзюба является капитаном сборной России по футболу.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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акимов камил
12 Ноября 2020, 15:07

Завтра обнаружится,что Дзюба даже не так какает как другие.

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акимов камил
12 Ноября 2020, 15:05

У нас футболисты онанисты и за это получают деньги.

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