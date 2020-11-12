​Ловрен поддержал Крооса, раскритиковавшего УЕФА и ФИФА

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал полузащитника «Реала» Тони Крооса, который раскритиковал УЕФА и ФИФА, назвав футболистов марионетками.

«Людям интересно, почему футболисты сейчас получают так много травм, а всё просто. Слишком много игр, восстанавливаться невозможно. Не было времени на отдых, не было предсезонки и теперь сумасшедший график!

Тони Кроос прав. Многие тренеры тоже повторяют это, но их никто не слушает. Люди, которые определяют расписание матчей, должны подумать на эту тему», - написал Ловрен в Twitter.

Напомним, что в летнее трансферное окно Деян Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля».