Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ловрен поддержал Крооса, раскритиковавшего УЕФА и ФИФА

12 Ноября 2020, 14:35,

Global Look Press

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал полузащитника «Реала» Тони Крооса, который раскритиковал УЕФА и ФИФА, назвав футболистов марионетками.

 

«Людям интересно, почему футболисты сейчас получают так много травм, а всё просто. Слишком много игр, восстанавливаться невозможно. Не было времени на отдых, не было предсезонки и теперь сумасшедший график!

Тони Кроос прав. Многие тренеры тоже повторяют это, но их никто не слушает. Люди, которые определяют расписание матчей, должны подумать на эту тему», - написал Ловрен в Twitter.

Напомним, что в летнее трансферное окно Деян Ловрен перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Тони Кроос, Деян Ловрен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала