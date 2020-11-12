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​Мэр Москвы рассказал, сколько зрителей можно пропускать на стадионы

12 Ноября 2020, 14:22,

Динамо Москва

В Москве на днях были введены новые ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. В указе мэра города Сергея Собянина прописано, что футбольные клубы из столицы должны согласовывать билетную программу на каждый конкретный матч.

Теперь Собянин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что стадионы на футбольных матчах будет разрешено заполнять лишь на четверть – на 25%.

В российской футбольной Премьер-лиге Москву представляют ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». После четырнадцати туров армейский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Сергей Собянин
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