​Мэр Москвы рассказал, сколько зрителей можно пропускать на стадионы

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12 Ноября 2020, 14:22,
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В Москве на днях были введены новые ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. В указе мэра города Сергея Собянина прописано, что футбольные клубы из столицы должны согласовывать билетную программу на каждый конкретный матч.
Теперь Собянин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что стадионы на футбольных матчах будет разрешено заполнять лишь на четверть – на 25%.
В российской футбольной Премьер-лиге Москву представляют ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». После четырнадцати туров армейский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Сергей Собянин