​Мэр Москвы рассказал, сколько зрителей можно пропускать на стадионы

В Москве на днях были введены новые ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. В указе мэра города Сергея Собянина прописано, что футбольные клубы из столицы должны согласовывать билетную программу на каждый конкретный матч.

Теперь Собянин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что стадионы на футбольных матчах будет разрешено заполнять лишь на четверть – на 25%.

В российской футбольной Премьер-лиге Москву представляют ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». После четырнадцати туров армейский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата.