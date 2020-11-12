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«Все делают это»: в Москве девушки устроили акцию в поддержку Дзюбы

12 Ноября 2020, 14:13,

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В Москве около Большого театра проходит акция в поддержку капитана сборной России Артёма Дзюбы. Девушки пришли на акцию с плакатами, на которых можно заметить хэштеги «Все делают это» и «Не стыдно».

Напомним, в конце прошлой недели в сеть просочилось видео, на котором Дзюба занимается самоудовлетворением. На следующий день форвард вышел на матч «Зенита» без капитанской повязки, а Станислав Черчесов отозвал игрока из сборной на ноябрьские матчи.

Сам Дзюба в скором времени записал видеообращение, в котором отметил, что он не идеален, как и любой человек.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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