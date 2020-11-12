Экс-игрок «Барселоны» и «Рубина» продолжит карьеру в Джибути

Камерунский полузащитник Алекс Сонг, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и казанский «Рубин», продолжит карьеру в клубе «Арта/Солар 7», представляющим Джибути. Стороны заключили трудовой договор, который рассчитан до середины 2022-го года.

Последним местом работы 33-летнего хавбека был швейцарский «Сьон», который он покинул весной нынешнего года.

Напомним, что африканский полузащитник провел 205 матчей за лондонский «Арсенал» и 65 - за каталонскую «Барселону». С 2016-го по 2018- год Алекс защищал цвета казанского «Рубина», приняв участие в 23 встречах.