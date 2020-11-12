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Экс-игрок «Барселоны» и «Рубина» продолжит карьеру в Джибути

12 Ноября 2020, 13:33,

Рубин

Камерунский полузащитник Алекс Сонг, известный по выступлениям за лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и казанский «Рубин», продолжит карьеру в клубе «Арта/Солар 7», представляющим Джибути. Стороны заключили трудовой договор, который рассчитан до середины 2022-го года.

Последним местом работы 33-летнего хавбека был швейцарский «Сьон», который он покинул весной нынешнего года.

Напомним, что африканский полузащитник провел 205 матчей за лондонский «Арсенал» и 65 - за каталонскую «Барселону». С 2016-го по 2018- год Алекс защищал цвета казанского «Рубина», приняв участие в 23 встречах.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Алекс Сонг
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Комментарии (1)
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wayne777
12 Ноября 2020, 13:57

Это, конечно, жесть. Помню, как он шикарно вычищал опорку за Арсенал, довольно дешево перешел в Барсу, но не пошло... А теперь Джибути, блин! Неужели совсем опций не было, да и с деньгами там вряд ли великолепно всё

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