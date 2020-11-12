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Норманн: «Последние несколько недель у меня был непростой период жизни»

12 Ноября 2020, 10:32,

Global Look Press

Хавбек «Ростова» Матиас Норманн поведал о своем восстановлении после повреждения.

«Последние несколько недель у меня был непростой период жизни - никакого футбола и травма. Мой отец всегда говорил, чтобы я никогда не сдавался и усердно работал. С нетерпением жду возвращения на поле», - гласит сообщение норвежского полузащитника в «Инстаграме».

Напомним, что Матиас перебрался в «Ростов» из «Брайтона» в январе 2019-го года.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Норманн провел девять поединков, отметившись голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Матиас Норманн
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