Шунин рассказал о знакомстве со Шварцем

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о знакомстве с новым главным тренером клуба Сандро Шварцем.

«Его еще не объявили, не назначили. Он написал: «Привет, я - ваш главный тренер, сегодня буду смотреть вас и желаю вам удачи». Для меня это было удивительно», - сказал Шунин в интервью Евгению Савину на канале «КраСава» в «Ютубе».

После четырнадцати туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков.

Напомним, что Шварц был назначен на пост главного тренера московского клуба 14 октября, в первом же матче под его руководством «Динамо» одолело «Сочи» (3:1).