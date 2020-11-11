Шунин рассказал о знакомстве со Шварцем

|
11 Ноября 2020, 20:58,
|
|
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о знакомстве с новым главным тренером клуба Сандро Шварцем.
«Его еще не объявили, не назначили. Он написал: «Привет, я - ваш главный тренер, сегодня буду смотреть вас и желаю вам удачи». Для меня это было удивительно», - сказал Шунин в интервью Евгению Савину на канале «КраСава» в «Ютубе».
После четырнадцати туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков.
Напомним, что Шварц был назначен на пост главного тренера московского клуба 14 октября, в первом же матче под его руководством «Динамо» одолело «Сочи» (3:1).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Антон Шунин, Сандро Шварц