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​Шунин рассказал, почему не перешёл в «Локомотив»

11 Ноября 2020, 18:31,

Global Look Press

Вратарь «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, почему не перешёл в «Локомотив». В шоу «КраСава» на YouTube ведущий Евгений Савин сообщил, что Шунину предлагали 100 тысяч долларов в месяц в качестве зарплаты, когда ему было двадцать лет.

- Я никогда не смотрел на деньги, не ставил деньги в приоритете. Есть другие ценности у меня, наверное, - сказал Шунин. - Говорят, хорошо там, где нас нет. Неизвестно, что бы случилось, если бы я перешёл в «Локомотив». Возможно, я бы уже закончил с футболом, а может, играл бы где-то в Европе. Я рад тому, что я в «Динамо», я рад своей карьере.

В 14 матчах сезона 2020/2021 Антон Шунин пропустил 12 голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва, Антон Шунин
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