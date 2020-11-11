​Ассистент Семака получил дисквалификацию

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям де Оливейра получил дисквалификацию. КДК РФС наказал тренера питерского клуба за оскорбления в отношении официального лица матча.

Де Оливейра дисквалифицирован на два матча, на один из них – условно (испытательный срок до конца текущего сезона). Также тренера «сине-бело-голубых» оштрафовали на 200 тысяч рулей.

Напомним, по ходу воскресного поединка Премьер-лиги против «Краснодара» Вильям де Оливейра получил красную карточку после споров с главным рефери. «Зенит» в том матче отпраздновал волевую победу с результатом 3:1.