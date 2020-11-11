Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ассистент Семака получил дисквалификацию

11 Ноября 2020, 16:37,


Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям де Оливейра получил дисквалификацию. КДК РФС наказал тренера питерского клуба за оскорбления в отношении официального лица матча.

Де Оливейра дисквалифицирован на два матча, на один из них – условно (испытательный срок до конца текущего сезона). Также тренера «сине-бело-голубых» оштрафовали на 200 тысяч рулей.

Напомним, по ходу воскресного поединка Премьер-лиги против «Краснодара» Вильям де Оливейра получил красную карточку после споров с главным рефери. «Зенит» в том матче отпраздновал волевую победу с результатом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Вильям де Оливейра
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы