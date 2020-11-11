​Айртон заразился коронавирусом

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11 Ноября 2020, 16:28,
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Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусной инфекцией. Положительный тест футболист сдал в расположении олимпийской сборной Бразилии.
Айртон пропустит определённый отрезок времени, что может стать серьёзной проблемой для «Спартака». Вероятно, на левом фланге обороны придётся играть опытному Андрею Ещенко.
В сезоне 2020/2021 Айртон провёл за «Спартак» пятнадцать матчей в различных соревнованиях. В них бразилец забил три гола и отдал один результативный пас.
После четырнадцати туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Айртон Лукас