​Айртон заразился коронавирусом

Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусной инфекцией. Положительный тест футболист сдал в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Айртон пропустит определённый отрезок времени, что может стать серьёзной проблемой для «Спартака». Вероятно, на левом фланге обороны придётся играть опытному Андрею Ещенко.

В сезоне 2020/2021 Айртон провёл за «Спартак» пятнадцать матчей в различных соревнованиях. В них бразилец забил три гола и отдал один результативный пас.

После четырнадцати туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.