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​Айртон заразился коронавирусом

11 Ноября 2020, 16:28,

Global Look Press

Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусной инфекцией. Положительный тест футболист сдал в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Айртон пропустит определённый отрезок времени, что может стать серьёзной проблемой для «Спартака». Вероятно, на левом фланге обороны придётся играть опытному Андрею Ещенко.

В сезоне 2020/2021 Айртон провёл за «Спартак» пятнадцать матчей в различных соревнованиях. В них бразилец забил три гола и отдал один результативный пас.

После четырнадцати туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Айртон Лукас
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