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«Зениту» тоже придётся согласовывать билетную программу

11 Ноября 2020, 14:42,

Евро-Футбол.Ру

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление по новым ограничениям на фоне пандемии коронавируса. «Зениту» теперь придётся согласовывать билетную программу на каждый матч, а решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретный момент. Ранее такие же меры были введены в Москве.

В двух ближайших турах чемпионата «Зенит» сыграет на выезде, после чего питерцам предстоит принять «Урал», «Динамо» и «Спартак». Что касается Лиги чемпионов, то команде Сергея Семака осталось сыграть на своём поле против дортмундской «Боруссии».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит
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