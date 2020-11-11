«Зениту» тоже придётся согласовывать билетную программу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление по новым ограничениям на фоне пандемии коронавируса. «Зениту» теперь придётся согласовывать билетную программу на каждый матч, а решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретный момент. Ранее такие же меры были введены в Москве.

В двух ближайших турах чемпионата «Зенит» сыграет на выезде, после чего питерцам предстоит принять «Урал», «Динамо» и «Спартак». Что касается Лиги чемпионов, то команде Сергея Семака осталось сыграть на своём поле против дортмундской «Боруссии».