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​Черданцев подписался на Уткина, оскорбил его в ответ на хамство и отписался

11 Ноября 2020, 14:24,

Динамо Москва

В последнее время отношения между Георгием Черданцевым и Василием Уткиным не складываются. Очередная мини-перепалка случилась в среду, когда Черданцев вдруг подписался на Уткина в Twitter.

Уткин отреагировал на подписку со стороны Черданцева на фоне скандальной ситуации с капитаном сборной России Артёмом Дзюбой.

 

«Ты всё-таки редкий хам и идиот», - ответил на вышеуказанный «твит» Черданцев. После этого комментатор отписался от Уткина, о чём последний также не поленился рассказать общественности.

Добавим, что Василий Уткин в последнее время не работает комментатором, а представляет самостоятельную единицу в СМИ.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Василий Уткин, Георгий Черданцев
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Комментарии (1)
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Григорьев Евгений
11 Ноября 2020, 15:44

Чердак прав - Уткин редкостный хам и идиот.
От себя лично добавлю - хайпожор.

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