​Черданцев подписался на Уткина, оскорбил его в ответ на хамство и отписался

В последнее время отношения между Георгием Черданцевым и Василием Уткиным не складываются. Очередная мини-перепалка случилась в среду, когда Черданцев вдруг подписался на Уткина в Twitter.

Уткин отреагировал на подписку со стороны Черданцева на фоне скандальной ситуации с капитаном сборной России Артёмом Дзюбой.

И вот стоило мне заговорить об онанизме... pic.twitter.com/aPDDISpMwr — Василий Уткин (@radioutkin) November 11, 2020

«Ты всё-таки редкий хам и идиот», - ответил на вышеуказанный «твит» Черданцев. После этого комментатор отписался от Уткина, о чём последний также не поленился рассказать общественности.

Добавим, что Василий Уткин в последнее время не работает комментатором, а представляет самостоятельную единицу в СМИ.