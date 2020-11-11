​Черданцев подписался на Уткина, оскорбил его в ответ на хамство и отписался

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11 Ноября 2020, 14:24,
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В последнее время отношения между Георгием Черданцевым и Василием Уткиным не складываются. Очередная мини-перепалка случилась в среду, когда Черданцев вдруг подписался на Уткина в Twitter.
Уткин отреагировал на подписку со стороны Черданцева на фоне скандальной ситуации с капитаном сборной России Артёмом Дзюбой.
И вот стоило мне заговорить об онанизме... pic.twitter.com/aPDDISpMwr— Василий Уткин (@radioutkin) November 11, 2020
«Ты всё-таки редкий хам и идиот», - ответил на вышеуказанный «твит» Черданцев. После этого комментатор отписался от Уткина, о чём последний также не поленился рассказать общественности.
Добавим, что Василий Уткин в последнее время не работает комментатором, а представляет самостоятельную единицу в СМИ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Василий Уткин, Георгий Черданцев
Чердак прав - Уткин редкостный хам и идиот.
От себя лично добавлю - хайпожор.