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Кононов официально покинул «Ригу»

11 Ноября 2020, 14:13,

Фратрия

Латвийский клуб «Рига» официально объявил об уходе Олега Кононова с должности главного тренера команды в связи с семейными обстоятельствами. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, поскольку Кононов не сможет прибыть в Латвию в ближайшее время.

Кононов оставил Ригу ещё в сентябре. СМИ писали о том, что это связано с болезнью дочери тренера.

«По личным причинам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Теперь я должен уделять время своей семье. Если бы я не мог уделять команде 100% внимания, это было бы несправедливо по отношению к клубу, персоналу, футболистам и фанатам», - сказал Кононов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Олег Кононов, Рига
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