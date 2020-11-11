Кононов официально покинул «Ригу»

Латвийский клуб «Рига» официально объявил об уходе Олега Кононова с должности главного тренера команды в связи с семейными обстоятельствами. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, поскольку Кононов не сможет прибыть в Латвию в ближайшее время.

Кононов оставил Ригу ещё в сентябре. СМИ писали о том, что это связано с болезнью дочери тренера.

«По личным причинам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Теперь я должен уделять время своей семье. Если бы я не мог уделять команде 100% внимания, это было бы несправедливо по отношению к клубу, персоналу, футболистам и фанатам», - сказал Кононов.