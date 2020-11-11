Соболев: «Дзюба более мощный, а я потехничнее»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на сравнения с нападающим Артёмом Дзюбой, выступающим за петербургский «Зенит».

«Если взять мой гол «Ахмату», мне кажется, он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать в чем. Думаю, он более мощный, а я потехничнее», - сказал Соболев в интервью Sport24.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Александр принял участие в 12 матчах и отличился пятью голами и результативной передачей. Что касается Дзюбы, то на счету Артёма семь забитых мячей и три ассиста в 12 поединках национального чемпионата.