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Соболев: «Дзюба более мощный, а я потехничнее»

11 Ноября 2020, 12:53,

Global Look Press

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на сравнения с нападающим Артёмом Дзюбой, выступающим за петербургский «Зенит».

«Если взять мой гол «Ахмату», мне кажется, он так не сможет. Шутка, конечно. Мы отличаемся, это видно. Я просто не могу прямо по пунктам сказать в чем. Думаю, он более мощный, а я потехничнее», - сказал Соболев в интервью Sport24.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Александр принял участие в 12 матчах и отличился пятью голами и результативной передачей. Что касается Дзюбы, то на счету Артёма семь забитых мячей и три ассиста в 12 поединках национального чемпионата.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба, Александр Соболев
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