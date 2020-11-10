Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Вильена заразился коронавирусом

10 Ноября 2020, 22:56,

ФК "Краснодар"

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба сборной Голландии, Вильена чувствует себя хорошо и в настоящее время находится на карантине дома. Таким образом, Тонни вынужден был покинуть расположение сборной Голландии, в которую он был вызван для участия в ноябрьских матчах.

Завтра, 11 ноября, сборной Голландии предстоит сыграть со сборной Испании в рамках товарищеского матча, начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

25-летний голландец сыграл за «Краснодар» девять матчей в российской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тонни де Вильена
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Бывший нападающий «Локомотива» отобрал у «Зенита» победу в Лиге чемпионов
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы