|
10 Ноября 2020, 22:56,
|
|
Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба сборной Голландии, Вильена чувствует себя хорошо и в настоящее время находится на карантине дома. Таким образом, Тонни вынужден был покинуть расположение сборной Голландии, в которую он был вызван для участия в ноябрьских матчах.
Завтра, 11 ноября, сборной Голландии предстоит сыграть со сборной Испании в рамках товарищеского матча, начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
25-летний голландец сыграл за «Краснодар» девять матчей в российской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тонни де Вильена