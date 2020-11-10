Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба сборной Голландии, Вильена чувствует себя хорошо и в настоящее время находится на карантине дома. Таким образом, Тонни вынужден был покинуть расположение сборной Голландии, в которую он был вызван для участия в ноябрьских матчах.

Завтра, 11 ноября, сборной Голландии предстоит сыграть со сборной Испании в рамках товарищеского матча, начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

25-летний голландец сыграл за «Краснодар» девять матчей в российской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.