«Спартак» пожелал здоровья Трахтенбергу, у которого был диагностирован коронавирус

Московский «Спартак» пожелал здоровья бывшему пресс-атташе клуба Леониду Трахтенбергу, который заразился коронавирусом.

«Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский эфир», - говорится в заявлении пресс-службы «красно-белых».

С 2016 по 2019 год Трахтенберг занимал пост директора департамента по связям с общественностью. Специалист подал в отставку после скандальной публикации.

После четырнадцати туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 28 очков, отставание от лидирующего ЦСКА составляет всего лишь три зачетных балла.