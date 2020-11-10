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«Спартак» пожелал здоровья Трахтенбергу, у которого был диагностирован коронавирус

10 Ноября 2020, 21:46,

fratria.ru

Московский «Спартак» пожелал здоровья бывшему пресс-атташе клуба Леониду Трахтенбергу, который заразился коронавирусом.

«Желаем скорейшего выздоровления и возвращения в спартаковский эфир», - говорится в заявлении пресс-службы «красно-белых».

С 2016 по 2019 год Трахтенберг занимал пост директора департамента по связям с общественностью. Специалист подал в отставку после скандальной публикации.

После четырнадцати туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе 28 очков, отставание от лидирующего ЦСКА составляет всего лишь три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Леонид Трахтенберг
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