Живоглядов – о вызове в сборную: «Честь и гордость защищать страну»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Обрадовался вызову в сборную. Честь и гордость защищать страну.

Одноклубники говорят о сборной только положительные вещи, здесь хорошая атмосфера, отличный коллектив – это главная команда страны.

Сразу же бросается в глаза внимание. Отношение здесь другое. Собраны лучшие игроки страны.

На какой позиции предпочитаю играть? Справа или слева в защите, большой разницы нет», - сказал Живоглядов в интервью пресс-службе сборной.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник сыграл четырнадцать матчей за «Локомотив» и выполнил три голевые передачи.