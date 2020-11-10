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Живоглядов – о вызове в сборную: «Честь и гордость защищать страну»

10 Ноября 2020, 21:11,

Global Look Press

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от вызова в сборную России.

«Обрадовался вызову в сборную. Честь и гордость защищать страну.

Одноклубники говорят о сборной только положительные вещи, здесь хорошая атмосфера, отличный коллектив – это главная команда страны.

Сразу же бросается в глаза внимание. Отношение здесь другое. Собраны лучшие игроки страны.

На какой позиции предпочитаю играть? Справа или слева в защите, большой разницы нет», - сказал Живоглядов в интервью пресс-службе сборной.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник сыграл четырнадцать матчей за «Локомотив» и выполнил три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Дмитрий Живоглядов
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Комментарии (1)
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1
zurukuk
10 Ноября 2020, 22:59

какая честь?!! какая гордость?!! понты!!!
ай,господин назначил меня главной женой!
пупок наружу- зато морду подолом укрыла!

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