Живоглядов – о вызове в сборную: «Честь и гордость защищать страну»

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10 Ноября 2020, 21:11,
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от вызова в сборную России.
«Обрадовался вызову в сборную. Честь и гордость защищать страну.
Одноклубники говорят о сборной только положительные вещи, здесь хорошая атмосфера, отличный коллектив – это главная команда страны.
Сразу же бросается в глаза внимание. Отношение здесь другое. Собраны лучшие игроки страны.
На какой позиции предпочитаю играть? Справа или слева в защите, большой разницы нет», - сказал Живоглядов в интервью пресс-службе сборной.
В нынешнем сезоне 26-летний защитник сыграл четырнадцать матчей за «Локомотив» и выполнил три голевые передачи.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России, Дмитрий Живоглядов
какая честь?!! какая гордость?!! понты!!!
ай,господин назначил меня главной женой!
пупок наружу- зато морду подолом укрыла!