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​Муса может вернуться в ЦСКА

10 Ноября 2020, 18:28,

LiveSport.Ru

Нападающий Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа», «армейцы» вступили в переговоры с 28-летним форвардом, поскольку Виктор Ганчаренко недоволен новичком команды Адольфом Гайчем.

В настоящий момент Муса не имеет клуба – несколько недель назад нигерийский нападающий ушёл из саудовского клуба «Аль-Наср», где выступал два года.

На протяжении двух периодов в ЦСКА Ахмед Муса провёл за московскую команду 184 матча во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 61 гол и 33 результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Ахмед Муса
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Комментарии (1)
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1
Витаминович Алексей
10 Ноября 2020, 21:23

давно пора

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