Нападающий Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале «Инсайды от Карпа», «армейцы» вступили в переговоры с 28-летним форвардом, поскольку Виктор Ганчаренко недоволен новичком команды Адольфом Гайчем.

В настоящий момент Муса не имеет клуба – несколько недель назад нигерийский нападающий ушёл из саудовского клуба «Аль-Наср», где выступал два года.

На протяжении двух периодов в ЦСКА Ахмед Муса провёл за московскую команду 184 матча во всех соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 61 гол и 33 результативных паса на партнёров.