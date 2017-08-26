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Гаджиев: "Амкар" в большинстве своём состоит из мужиков"

26 Августа 2017, 15:05,

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом" в эфире канала "Наш Футбол".

- Сейчас ваша команда находится немного на спаде и глубоко внизу.  Как  в этом плане настраивать ребят, или это может дополнительной мотивацией?

- Это дополнительная мотивация для тех, у кого есть характер. У кого его нет, это наоборот, уныние какое-то. Мы со многими из этих футболистов оказывались в сложной ситуации. Я надеюсь, что наша команда в большинстве своем состоит из мужиков, хотя она заметно изменилась по сравнению с двумя прежними годами. Думаю, что, скорее всего, это дополнительная мотивация.

- Футбольный клуб "Арсенал" претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас она играет больше в атаку. В этом плане акценты расставляли своим футболистам?

- Это все, игра в атаку или оборону зависит во много от того, кто играет. Если играют более классные игроки, они чаще имеют возможность атаковать. Если же команда состоит из футболистов относительно низкого класса, то хотите этого или нет, им приходится больше обороняться. Я думаю, что "Арсенал" укрепился достаточно хорошо и качественно. Это одна из причин, которая позволяет "Арсеналу" более уверенно атаковать.

- Поединок с "Зенитом" был проигран, но при этом команда показала достаточно хороший футбол. В этом оптимизма добавилось?

- Оптимизм у нас могла вызвать и игра с "Краснодаром", где мы играли чуть более содержательно. И с "Зенитом" тоже сыграли достойно, но спорт, профессиональный футбол всегда требует побед. Красота красотой, уровень и качество игры – одно дело, а победа – другое. Сейчас я заглянул в предыгровую брошюрку, и там я увидел, что главный тренер "Арсенала" говорит, что нужна удача, без нее в профессиональном футболе никуда. Будем надеяться, что она будет и у нас, и у вас, туляков.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Амкар, Гаджи Гаджиев
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Комментарии (1)
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0
Erik15
26 Августа 2017, 15:10

А в других клубах из "голубей"?

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