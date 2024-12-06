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Черданцев: «Проблема «Зенита» в том, что в клубе слишком много хороших игроков»

06 Декабря 2024 • 19:06 Комментировать

Георгий Черданцев порассуждал о проблеме современного «Зенита».

«Зенит» начал сезон очень ярко, были и голы Глушенкова, и яркая игра в Суперкубке. Проблема команды, на мой взгляд, в том, что у них слишком много хороших футболистов. Это может быть звучит парадоксально, но это так», - делится Черданцев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в последнем на данный момент туре Российской премьер-лиги петербургский клуб проиграл дома «Крыльям Советов» и середины турнирной таблицы – 2:3.

Однако осечка не лишила «Зенит» лидерства в РПЛ. В 18-м туре перед зимней паузой питерцам предстоит сыграть против тольяттинского «Акрона».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Георгий Черданцев
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