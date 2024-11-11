«Спартак», «Зенит» и ещё 4 клуба РПЛ примут участие в Зимнем кубке РПЛ

В феврале 2025 года в ОАЭ пройдёт третий розыгрыш Зимнего кубка РПЛ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Премьер-лиги.

В новом розыгрыше примут участие сразу шесть российских клубов: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Ростов», «Краснодар» и «Динамо».

Стоит сказать, что два прошлых турнира выиграл «Спартак». Из действующих участников успеха добивались «Краснодар» и «Ростов», которые завоевывали серебряные медали.

Добавим, что лучшими бомбардирами за всю историю Зимнего кубка РПЛ являются Николай Комличенко, Антон Зиньковский и Михаил Игнатов. На счету игроков по три забитых мяча.