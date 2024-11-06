Галактионов: «Игроки друг перед другом честно работают, на это приятно смотреть»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- В концовке бросилось в глаза, что скорее «Локомотив» должен был забивать третий, нежели «Динамо» - второй. Есть ли серьезная недосказанность в связи с этим?

- Я с вами согласен, что более острые моменты у нас были, что мы были ближе к тому, чтобы забить третий мяч. Нам бы очень хотелось это сделать, чтобы еще с более спокойной душой начинать ответный матч. Но ничего страшного, есть время. Будет еще пауза на сборные. Посмотрим, проанализируем. Сейчас все мысли о завершающем матче этого отрезка перед паузой.

- Вопрос по Батракову. Многих удивило то, что он вообще так быстро восстановился. Он вышел и две голевые передачи отдал и был одним из лучших сегодня на поле. Как это вообще возможно? Казалось, что травма и правда серьезная.

- Мы говорили перед матчем, что это блестящая работа нашего медицинского штаба, реабилитологов, врачей, массажистов, тех, кто ребят подводит, готовит, анализирует состояние функциональное. Естественно, он был готов, быстро восстановился и был готов начать матч с первых минут. Как видите, все прошло хорошо.

- Теперь будет ответная игра. Понятно, что она будет не скоро, но преимущество 2:1 существенно или нет, или нас просто ждет второй тайм?

- Да нет, я думаю, прямо такого существенного нет. Будет отдельный матч, отдельная история. Хорошо, что мы победу добыли свою. Уже есть внутренняя уверенность для команды, что мы в правильном направлении двигаемся. Команда очень организованная, готова физически, двигается и готова решать поступательные задачи, а наши молодые футболисты и все, кто в команде находятся, объединены общей игровой идеей. Самое главное, что все друг перед другом честно работают. На это приятно смотреть.

- Состояние Самошникова. Уже понятно, что за травма?

- Небольшой спазм. Я думаю, что поле немного мягковато, как ребята говорят, всё будет нормально. Есть время, чтобы подвести в хорошем состоянии.