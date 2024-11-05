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Станкович оговорился, назвав Мостового тренером «Ростова»

05 Ноября 2024 • 18:23 Комментировать (2)
Спартак Москва
0:1
Ростов

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Кубковый плей-офф. С одной стороны это очень важная стадия. С другой стороны, мы понимаем, что если команда проигрывает, она не вылетает. Как это влияет на команду, то, что всегда есть право на ошибку?

- Мы подходим к этой игре как к двухматчевому противостоянию даже на этой стадии. Поэтому это будет два тайма по 90 минут, мы должны будем правильно распределить, все, что мы подготовили, и подходить с головой. Потому что мне нравится эта команда, мне нравится, как тренирует Карпин (изначально тренер назвал наставника Мостовым, после чего много раз извинился - прим.). Нас ждет двухматчевое противостояние, поэтому мы будем готовы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
05 Ноября 2024 в 22:28
ай карпуху мастовым абозвали.. умора.. А-ха-ха-ха! )))
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evgeshka78@mail.ru
05 Ноября 2024 в 19:41
Подумаешь! С кем не бывает…
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