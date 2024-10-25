Самые нелепые награды в мировом футболе

Лионель Месси является самым титулованным футболистом в истории. И совсем недавно аргентинец получил специальный приз от испанской газеты Marca за наибольшее количество завоёванных титулов. Всего у Месси 46 командных и 56 индивидуальных наград. И это количество, очевидно, не окончательное. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых необычных наградах в мировом футболе.

Рыба и пиво

Лионель Месси получил награду за награды. Но её он вряд ли может попробовать на вкус, в отличие от Мартина Эдегора, который в сезоне-2019/2020 завоевал звание лучшего игрока месяца и получил в награду огромную рыбу. Она бы неплохо пошла в комплекте с 24 бутылками пива, которые получил в награду лучший игрок одного из матчей в чемпионате Зимбабве. Любопытно, что Месси, наоборот, сам дарил пиво. В честь завершения последнего сезона в составе «Барселоны» аргентинец презентовал 160 вратарям 644 бутылки пива Budweiser. Каждая бутылка символизирует гол, забитый Месси за «Барселону». Ни одной бутылки тогда не получил Сергей Рыжиков, который оказался единственным голкипером в мире, которому Месси не смог забить за четыре матча. В 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира и получили 1734 литра пива. Этот объём соответствовал общему весу футболистов, которые приняли участие в первенстве планеты.

Африканцы удивляют

Самые необычные подарки дарят там, где нет денег. Поэтому в различных африканских чемпионатах выкручиваются, как могут. Уже отмеченное пиво является одной из ценных наград в чемпионате Уганды и Зимбабве. Там же дарили курицу, батон и пакет молока. Вполне неплохо, тем более что после матча нужно пополнять калории. Или можно написать родственникам: в таком случае пригодится сим-карта с 5 Гб интернета – один из подарков лучшему игроку матча в ЮАР. Открытым остаётся только вопрос наличия мобильного телефона у футболиста. Да и неплохо, чтобы ноги отдохнули от бутс. Поэтому лучшему игроку матча в чемпионате Ганы вручают шлёпанцы. А вот лучшему игроку месяца и тренеру достаётся телевизор! Иногда перепадает пара денежных купюр. В худшем случае самый отличившийся получает фото на память с табличкой «Лучший игрок матча».

Европейцы не отстают

Неожиданные награды случаются и в Европе. Завершающую стадию своей карьеры Лукас Подольски проводил в польском «Гурнике», который имеет интересную традицию – вручать лучшему игроку каждого матча живую курицу. Неизвестно, сколько таких наград получил Подольски, но точно известно, что его точки по продаже шаурмы приносят немалый доход своему владельцу. В Шотландии лучшему игроку финального матча Кубка лиги генеральный спонсор вручал велосипед. Средства передвижения вообще были в ходу в 90-е годы в России. Нередко за отменно проведённый сезон клубы получали новый автомобиль или мотоцикл. Особенно это практиковалось в Первой и Второй лиге в случае выполнения задачи повышения в классе. Конечно же, если имелся богатый спонсор. Им бы неплохо объединиться с лучшим игроком матча чемпионата Судана, где за победу вручают машинное масло.

Компьютерные игры, средства передвижения, моющие средства, еда и напитки, техника – всё это вручается в качестве наград в современном футболе. Вопрос лишь в наличии спонсора и продукции. Всё остальное приложится.

Самые нелепые награды в мировом футболе

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Константин ЛИЦИН