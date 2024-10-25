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Самые нелепые награды в мировом футболе

25 Октября 2024 • 14:09 Комментировать

Лионель Месси является самым титулованным футболистом в истории. И совсем недавно аргентинец получил специальный приз от испанской газеты Marca за наибольшее количество завоёванных титулов. Всего у Месси 46 командных и 56 индивидуальных наград. И это количество, очевидно, не окончательное. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых необычных наградах в мировом футболе.  

Рыба и пиво

Лионель Месси получил награду за награды. Но её он вряд ли может попробовать на вкус, в отличие от Мартина Эдегора, который в сезоне-2019/2020 завоевал звание лучшего игрока месяца и получил в награду огромную рыбу. Она бы неплохо пошла в комплекте с 24 бутылками пива, которые получил в награду лучший игрок одного из матчей в чемпионате Зимбабве. Любопытно, что Месси, наоборот, сам дарил пиво. В честь завершения последнего сезона в составе «Барселоны» аргентинец презентовал 160 вратарям 644 бутылки пива Budweiser. Каждая бутылка символизирует гол, забитый Месси за «Барселону». Ни одной бутылки тогда не получил Сергей Рыжиков, который оказался единственным голкипером в мире, которому Месси не смог забить за четыре матча. В 2010 году сборная Испании выиграла чемпионат мира и получили 1734 литра пива. Этот объём соответствовал общему весу футболистов, которые приняли участие в первенстве планеты.

Африканцы удивляют

Самые необычные подарки дарят там, где нет денег. Поэтому в различных африканских чемпионатах выкручиваются, как могут. Уже отмеченное пиво является одной из ценных наград в чемпионате Уганды и Зимбабве. Там же дарили курицу, батон и пакет молока. Вполне неплохо, тем более что после матча нужно пополнять калории. Или можно написать родственникам: в таком случае пригодится сим-карта с 5 Гб интернета – один из подарков лучшему игроку матча в ЮАР. Открытым остаётся только вопрос наличия мобильного телефона у футболиста. Да и неплохо, чтобы ноги отдохнули от бутс. Поэтому лучшему игроку матча в чемпионате Ганы вручают шлёпанцы. А вот лучшему игроку месяца и тренеру достаётся телевизор! Иногда перепадает пара денежных купюр. В худшем случае самый отличившийся получает фото на память с табличкой «Лучший игрок матча».

Европейцы не отстают

Неожиданные награды случаются и в Европе. Завершающую стадию своей карьеры Лукас Подольски проводил в польском «Гурнике», который имеет интересную традицию – вручать лучшему игроку каждого матча живую курицу. Неизвестно, сколько таких наград получил Подольски, но точно известно, что его точки по продаже шаурмы приносят немалый доход своему владельцу. В Шотландии лучшему игроку финального матча Кубка лиги генеральный спонсор вручал велосипед. Средства передвижения вообще были в ходу в 90-е годы в России. Нередко за отменно проведённый сезон клубы получали новый автомобиль или мотоцикл. Особенно это практиковалось в Первой и Второй лиге в случае выполнения задачи повышения в классе. Конечно же, если имелся богатый спонсор. Им бы неплохо объединиться с лучшим игроком матча чемпионата Судана, где за победу вручают машинное масло.

Компьютерные игры, средства передвижения, моющие средства, еда и напитки, техника – всё это вручается в качестве наград в современном футболе. Вопрос лишь в наличии спонсора и продукции. Всё остальное приложится.

Самые нелепые награды в мировом футболе

Награждаемый
Награда
Мартин Эдегор Рыба
Сборная Испании Пиво

Лучший игрок матча

африканских чемпионатов

Пиво, живая курица, шлёпанцы, батон,

пакет молока, мобильный интернет,

табличка «Лучший игрок матча»
Лучший игрок «Гурника» (Польша) Живая курица
Лучший игрок матча чемпионата Судана Машинное масло

Константин ЛИЦИН

Какая награда самая прикольная?
Рыба Пиво Пиво, живая курица, шлёпанцы, батон, пакет молока, мобильный интернет, табличка «Лучший игрок матча» Живая курица Машинное масло Все крутые Бред какой-то
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