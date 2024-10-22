Ари отреагировал на российский паспорт Дугласа Сантоса

Бывший форвард московского «Спартака» и «Краснодара» Ари поделился мыслями о том, что Дуглас Сантос получил российское гражданство.

«Рад этой новости, теперь у нас ещё один бразильский натурализованный русский! Посоветовал бы ему приглашение сборной России, если оно придёт. Он был бы отличным подкреплением», - цитирует Ари «Чемпионат».

Напомним, что Сантос в «Зените» уже пять лет. Бразилец – лидер и капитан петербургского клуба. В текущем сезоне он сыграл в 17 матчах в рамках всех турниров, в них у него набралось четыре голевых передачи. Сейчас футболисту 30 лет.

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