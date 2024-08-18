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Артига: «Будем довольны тем очком, которое добыли в этом непростом матче»

18 Августа 2024 • 18:01 Комментировать
Химки
1:1
Зенит

Главный тренер «Химок» Франк Артига дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Результат - могла быть победа, случилась ничья, могло быть поражение. Давайте оценим - это все-таки разочарование или радость?

- Действительно, на мой взгляд, это странно, потому что перед матчем я думал, что может быть ничья. Но получилась так, что ничья и случилась. «Зенит» - это очень хорошая команда, против которой тяжело играть и побеждать, поэтому будем довольны тем очком, которое добыли в этом непросто матче.

- Тот футбол, который команда показывала в первом тайме и во втором, насколько вас удовлетворил? Что нужно изменить, в чем хотелось бы прибавить?

- Конечно, против такой команды, как «Зенит», очень тяжело играть, особенно в том положении, когда мы забили гол. Естественно, команда будет агрессивно атаковать, нам пришлось много раз падать и выбираться из обороны, совершать какие-то переходы. Старались блокировать переходы «Зенита» в том числе.

- Вы пытались докричаться до команды, когда увидели, что центральный защитник Нино пошел вперед? Насколько это было неожиданно, в том числе и для вас?

- Возможно, шаг за шагом мы улучшим это положение. Это естественно для команды из ФНЛ, возможно, в этом моменте думать, что нужно оборонять ворота, а не бежать забивать. К сожалению, так получилось, что во втором тайме «Зенит» оказывал много давления, мы в итоге стали падать. Это логично, что к 88-й минуте так могло получиться. Поэтому этого стоило ожидать.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Франк Артига

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