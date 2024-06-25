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Агент Абу-Фани: «Тренер «Спартака» хорошо знает его, посмотрим, что будет» эксклюзив

25 Июня 2024 • 22:06 Комментировать

Агент полузащитника «Ференцвароша» Мохаммада Абу-Фани Шломо Бем Эрза специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет видеть его клиента в столичном клубе.

«Абу-Фани действительно фигурирует в списке некоторых команд. Тренер «Спартака» его тренировал и хорошо знает и, что самое главное, любит. Посмотрим, что будет», - заявил агент.

Контракт 26-летнего игрока с венгерской командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне Абу-Фани принял участие в 47 играх во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и 17 результативными передачами партнерам по команде.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ференцварош Шломо Бем Эрза Мохаммад Абу-Фани ещё теги
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