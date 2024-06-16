Дркушич: «Уверен, что мы увидим «Сочи» в РПЛ в следующем сезоне»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич оценил шансы южан на возвращение в РПЛ из Мелбет-Первой лиги, куда команда вылетела по итогам прошедшего сезона.

По мнению словенского футболиста, с сегодняшним составом и тренером Робертом Морено сочинцам по силам вернуться в РПЛ уже в следующем году.

«Конечно, лига сложная. Придётся непросто, но я уверен, что мы увидим «Сочи» в Премьер-лиге в следующем сезоне», — цитирует Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России сочинцы заняли последнее 16-е место в турнирной таблице, не сумев сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.