Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер российского игрока в Европу. А разве не громкий переход в Сан-Себастьян Захаряна? Саша Головин в «Монако» когда переходил? Тоже громкий переход.

Нужно поздравить «Краснодар», академию, которая воспитала голкипера. Поздравить Галицкого, который как раз содержит клуб и уделяет громадное внимание. Это большой успех», — сказал Сёмин.