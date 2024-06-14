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Сёмин поздравил Галицкого после трансфера Сафонова в «ПСЖ» эксклюзив

14 Июня 2024 • 20:45 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер российского игрока в Европу. А разве не громкий переход в Сан-Себастьян Захаряна? Саша Головин в «Монако» когда переходил? Тоже громкий переход.

Нужно поздравить «Краснодар», академию, которая воспитала голкипера. Поздравить Галицкого, который как раз содержит клуб и уделяет громадное внимание. Это большой успех», — сказал Сёмин.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Сёмин ПСЖ Лига 1 Сергей Галицкий Матвей Сафонов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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